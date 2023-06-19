Львов накрыл сильный ливень: некоторые улицы подтопило

Львов 19 июня накрыл сильный и внезапный ливень. В результате сильного дождя подтопило некоторые улицы, вода просто не успевала сходить.

Очевидцы сообщили, что подтопленными были улицы: Стрыйская и Сахарова. 24 Канал.

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В районе Стрыйской непогода повлекла затрудненное движение и подтопление улицы. В то же время сильный дождь как начался внезапно, так и внезапно закончился.

Во Львове подтопило улицы / Видео Алексея Сторожука для 24 Канала

Подтопленной была и улица Сахарова. Однако жители этой улицы часто сталкиваются с подобным явлением.

Ливень во Львове начался внезапно / Видео 24 Канала

Непогода на Львовщине

К слову, во Львовской области 10 июня прошли тоже мощные дожди. Из-за непогоды и стечения горных рек пострадали два района Львовской области – Дрогобычский и Стрыйский.

Затоплены были 6 улиц, около 100 жилых домов, 10 гостиниц, 11 магазинов, 15 автомобилей, 5 мостов. Из 16 домохозяйств откачивали воду.

В реке Сходничанка поднялся уровень воды. Из-за этого подтоплен поселок Сходница Дрогобычского района.

Кроме того, вода размыла дороги. Посмотреть кадры затоплений можно здесь.

, что на сегодняшний день синоптики прогнозировали, что в Западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях пройдут грозы. Было объявлено об опасности I уровня.