Во Львове сообщили о неизвестном веществе на улицах города

В течение выходных жители Львова замечали на улицах города странное вещество. Местные власти призвали львовян следить за домашними животными.

Так, 18 – 19 января было несколько случаев, когда на улицах в разных районах Львова горожане обнаруживали неизвестное рассыпанное вещество. Вероятно, оно может нести опасность для животных. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, передает 24 Канал.

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Подозрительное вещество во Львове

По словам Андрея Москаленко, районные администрации города оперативно убрали обнаруженное вещество на всех участках. Между тем заявления о возможных правонарушениях переданы в полицию для проверки.

Львовяне заметили странное вещество в разных районах города / Фото Львовский городской совет

Важно! Если вы заметили такое вещество, не трогайте его и держите домашних животных на расстоянии. Звоните или пишите на Горячую линию города – 1580.

К слову, во Львове за неделю госпитализировали трех детей с глубокими ожогами лица. Подростки 10, 11 и 15 лет пытались самостоятельно сделать "петарду" по видеоинструкции в TikTok.

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