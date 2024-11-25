Во Львове произошел взрыв под землей – поднялась брусчатка

Чрезвычайная ситуация случилась во Львове. Там посреди улицы под землей прогремел взрыв.

Инцидент произошел на улице Сумской. Вероятно, причиной тому стала утечка газа, передает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Во Львове – взрыв под землей

На место сразу вызвали специалистов газовой службы. Как уточнил председатель Сиховской районной администрации Андрей Зозуля, на месте, где случился взрыв, поднялась брусчатка.

Сейчас эксперты пытаются выяснить причину взрыва.

Тем временем местные паблики распространили видео вероятного возгорания на месте происшествия. На кадрах видно пламя, которое выбивается из-под плитки.

Напомним, что летом, 29 июня днем днем обвалился грунт на шахте "Возрождение" во Львовской области. Под завалами тогда погибли двое горняков.