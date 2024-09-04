Во Львове оккупанты убили маму и ее трех дочерей: в каком состоянии папа

Россия в среду, 4 сентября, нанесла циничный удар по Львову. Действия оккупантов унесли жизни мамы и 3 ее дочерей.

После сегодняшней атаки живым из этой семьи остался только мужчина. Стало известно, в каком состоянии он находится.

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Каково состояние мужчины, семью которого убила Россия

"После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только мужчина. Жена Евгения и трое их дочерей – Ярина, Дарья и Эмилия – погибли в собственном доме, – сообщил городской глава Львова Андрей Садовый.



Львовская семья, из которой мать с дочерьми погибли из-за удара россиян / Фото Андрея Садового

В УКУ написали трогательный пост об этой семье, в частности о Дарье, которая была студенткой этого вуза.

Собственно, в этой публикации там отметили, в каком состоянии отец.

Папа – Ярослав находится в критическом состоянии,

– говорится в сообщении.

В посте отметили, что Дарье было всего 18 лет. Девушка училась на 2 курсе программы "Культурология" Гуманитарного факультета УКУ, была активной студенткой, менторкой "Лаборатории волонтерства" УКУ, пластункой. Также Дарья занималась в театральной студии, изучая различные аспекты актерского искусства.

Ее сестре – Ярине Базилевич было 21. Девушка была добрым и светлым человеком. Она работала программным менеджером Офиса "Львов – Молодежная столица Европы 2025".

"Это большая и невосполнимая потеря. Нет слов, которые могут описать это горе. Помолимся за души невинно убиенных. Помолимся за отца Ярослава", – написали в публикации.

В Суспильном также опубликовали видео, на котором видно Ярослава. Чрезвычайники спасли его из завалов дома утром, 4 сентября.

Ярослав, семью которого убила Россия: смотрите видео

Мужчина, который потерял семью после атаки России / Фото "Твой город", Андрея Садового