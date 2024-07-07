Бабушка на игрушечном "Ламборгини" во время езды в центре Львова получила штраф

Во Львове пенсионерку оштрафовали за езду на игрушечном автомобиле. Отмечается, что женщина ехала в неустановленном месте.

Видео инцидента уже появилось в сети. Полиция сначала предупреждала бабушку, а потом, очевидно, обратилась к закону.

Смотрите также Самый милый прогноз: Винницкий гидрометцентр захватил своими видео пользователей в тиктоке

Бабушка на игрушечном "Ламборгини"

Как отмечают очевидцы, бабушка хотела покататься на игрушечном спорткаре возле Оперного театра.

Однако правоохранители запретили это делать и попросили пенсионерку заехать на велодорожку.

Бабушка на "Ламборгини" не реагировала на слова полиции: смотрите видео

В результате женщина отказалась реагировать на замечания полицейских, за что ее и оштрафовали. По словам свидетелей, сумма взыскания составляет 950 гривен.

К слову, недавно мы рассказывали историю о том, как бабушка на деоккупированной территории хотела забрать домой знаки "Мины". Женщина упаковала охапку знаков на велосипед, однако ее вовремя заметили спасатели. "Помидоры сами себя не подвяжут", – прокомментировали эту ситуацию в ГСЧС.