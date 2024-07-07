Відео інциденту вже з'явилося у мережі. Поліція спочатку попереджала бабусю, а потім, вочевидь, звернулася до закону.

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Бабуся на іграшковому "Ламборгіні"

Як зазначають очевидці, бабуся хотіла покататися іграшковому спорткарі біля Оперного театру.

Однак правоохоронці заборонили це робити та попросили пенсіонерку заїхати на велодоріжку.

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У результаті жінка відмовилася реагувати на зауваження поліцейських. Охоронці порядку були вимушені накласти на пенсіонерку штраф. Як розповіли у мережі, сума стягнення становить 950 гривень.

До слова, нещодавно ми розповідали історію про те, як бабуся на деокупованій території хотіла забрати додому знаки "Міни". Жінка спакувала оберемок знаків на велосипед, проте її вчасно помітили рятувальники. "Помідори самі себе не підв'яжуть", – прокоментували цю ситуацію у ДСНС.