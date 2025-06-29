Чтобы восстановили силы: Садовый рассказал о Центре ментального здоровья для людей, которые прошли войну

Во Львове открыли центр ментального здоровья для людей, переживших плен и пытки. Это не больница в традиционном понимании – скорее временный и уютный дом.

Городской председатель Андрей Садовый в эфире 24 Канала рассказал, что ежедневно во Львов привозят раненых – и военных, и гражданских. Город оказывает им различную помощь, в частности проводит сложные операции. В городской больнице есть более 3 000 коек для раненых.

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Во Львове помогают тем, кто пережил ужасы войны

По словам Садового, многие из тех, кто лечится, пережили плен и пытки. Но больница – не лучшее место для восстановления после таких событий. Поэтому Львов вместе с правительством Фландрии создал отдельный центр. Он расположен в одном из городских зданий и больше похож на отель, чем на медицинское учреждение.

Там есть прекрасные номера – их даже нельзя назвать палатами. И там очень большое внимание уделяется искусству. Там ребята могут лепить, рисовать, общаться, слушать музыку, читать книги. Конечно, совместно с очень профессиональными психотерапевтами – людьми, которые понимают глубину темы, которой они сегодня занимаются,

– рассказал Андрей Садовый.

Он добавил, что центр стал частью экосистемы человечности Unbroken, которая занимается хирургическим лечением и протезированием для военных. Также Садовый выразил надежду, что подобные центры будут открывать и в других регионах Украины.

"Потому что мы имеем много примеров, когда наши раненые проходят у нас лечение, реабилитацию – и вы же понимаете, что это надо делать потом всю жизнь. И они возвращаются в свои общины, а их там ждет пустота. А там не было команды, там никто такого не сделал. И это – ужас, потому что они впадают в депрессию", – сказал Садовый.

Он также отметил, что каждая община должна брать на себя ответственность. Каждый городской голова должен лично заботиться о людях, которые прошли войну. Кому-то надо помочь с работой, а кому-то – решить другие проблемы, с которыми они столкнулись после пережитого.