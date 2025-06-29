Міський голова Андрій Садовий в ефірі 24 Каналу розповів, що щодня до Львова привозять поранених – і військових, і цивільних. Місто надає їм різну допомогу, зокрема проводить складні операції. У міській лікарні є понад 3 000 ліжок для поранених.

Дивіться також Півзахисника збірної України прооперували після жахливої травми: фото з лікарні

У Львові допомагають тим, хто пережив жахи війни

За словами Садового, багато з тих, хто лікується, пережили полон і катування. Але лікарня – не найкраще місце для відновлення після таких подій. Тому Львів разом з урядом Фландрії створив окремий центр. Він розташований в одній із міських будівель і більше схожий на готель, ніж на медичний заклад.

Там є прекрасні номери – їх навіть не можна назвати палатами. І там дуже велика увага приділяється мистецтву. Там хлопці й дівчата можуть ліпити, малювати, спілкуватися, слухати музику, читати книжки. Звичайно, спільно з дуже фаховими психотерапевтами – людьми, які розуміють глибину теми, якою вони сьогодні займаються,

– розповів Андрій Садовий.

Він додав, що центр став частиною екосистеми людяності Unbroken, яка займається хірургічним лікуванням і протезуванням для військових. Також Садовий висловив надію, що подібні центри відкриватимуть і в інших регіонах України.

"Тому що ми маємо багато прикладів, коли наші поранені проходять у нас лікування, реабілітацію – і ви ж розумієте, що це треба робити потім усе життя. І вони вертаються в свої громади, а їх там чекає пустка. А там не було команди, там ніхто такого не зробив. І це – жахіття, тому що вони впадають у депресію", – сказав Садовий.

Він також наголосив, що кожна громада повинна брати на себе відповідальність. Кожен міський голова має особисто дбати про людей, які пройшли війну. Комусь треба допомогти з роботою, а комусь – вирішити інші проблеми, з якими вони зіштовхнулися після пережитого.