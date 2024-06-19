На территории Львовской общины есть попадание "Шахеда"

В течение ночи 19 июня продолжалась атака "Шахедами", часть дронов-камикадзе врага долетели до Львова. На территории Львовской общины работали силы ПВО.

К сожалению, уже после отбоя тревоги появилась информация, что было попадание. По информации мониторинговых каналов, речь шла о Малехове

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"Шахеды" во Львове: что известно о последствиях атаки

Около 4 утра городской голова Львова Андрей Садовый написал в соцсетях, что есть информация о попадании, но ее следует проверить. За несколько минут информация, к сожалению, подтвердилась.

Попадание в Малехове, Львовская община. Известно об одном раненом мужчине-охраннике, 70 лет. Состояние средней тяжести. Его госпитализировала скорая,

– сообщил Садовый.

Местные телеграм-каналы также писали, что в Малехове есть поврежденные дома, в частности – выбиты окна, рассыпаны осколки стекла. Также был пожар, но его удалось оперативно погасить самим жителям.

Обновление по состоянию на 04:47. В Малехове поврежден многоэтажный жилой дом, выбито 20 окон, пишет городской председатель Львова Андрей Садовый. Повреждено офисное помещение – именно оттуда госпитализировали охранника. Еще в частном секторе выбиты окна в 5 зданиях.

Обновление по состоянию на 05:30. Поступила информация от Львовской ОВА: во время первой ночной атаки "Шахедов" на Львов пострадал 47-летний мужчина. Он получил резаные раны, медики оказали помощь на месте, обошлось без госпитализации. Это то, что подтвердили медики по состоянию на 05:30.

Поврежденные здания в Малехове / Фото опубликовал Андрей Садовый

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