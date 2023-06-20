Во Львове предварительно – попадание в объект критической инфраструктуры: был пожар

Ночью 20 июня российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. Предварительно, во Львове есть попадания.

На месте попадания возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Важно В Киеве и области раздались взрывы: оккупанты атакуют "Шахедами", работает ПВО

Львов атаковали дроны-камикадзе

Как рассказал глава ОВА Максим Козицкий, предварительно, во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар и на месте уже работают все службы.

Ночная атака Украины 20 июня: все, что известно

Приблизительно в 5 утра взрывы во Львове подтвердил мэр Андрей Садовый. "Вы же сами все хорошо слышите. Во Львове и области – взрывы. Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре", – написал он.

По информации из мониторинговых пабликов, во Львовскую область "мопеды" пробивались из Тернопольщины.

Взрывы звучали и в Хмельницкой области. Официальных сообщений пока нет.

Также в Киеве раздались взрывы – враг атаковал столицу "Шахедами".

Сначала на севере столицы раздались взрывы. В КГВА подтвердили, что работает ПВО.

Громко было и в области. Там силы противовоздушной обороны сбивали вражеские дроны.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак призывал не игнорировать угрозу.

Кроме этого, Запорожье и пригород всколыхнула очередная коварная массированная атака врага, сообщили в Запорожской ОВА. Мишенями россиян стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярное место отдыха. К счастью, информация о пострадавших людях не поступала. Специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов.

В ОК "Юг" предупреждали об угрозе

Напомним, Наталья Гуменюк сообщала, что сейчас россияне меньше используют "дроны-камикадзе", потому что ожидают новых поставок. И через несколько дней могут быть новые массированные атаки.

"Потому что однозначно можно констатировать, что у них есть договоренности, есть поставки и есть планы продолжать применять дроны", – заявила она.

Как правило, на Юг "Шахеды" прилетают с восточного побережья Азовского моря и пока изменений этих баз не наблюдается.

Кстати, ранее в ночь на 19 июня россияне выпустили по Украине 4 БПЛА "Шахед" с восточного побережья Азовского моря. К счастью, силы ПВО уничтожили все цели.