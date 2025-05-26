День Памяти: дорога к собственной традиции

Сегодня в США отмечают Memorial Day – День памяти. Часто, говоря о политике мемориализации, мы обращаемся к американскому опыту, восхищаемся их мемориалами и кладбищами. И действительно – это пример достойного чествования, к которому стоит стремиться.

Формирование новой традиции должно объединять

Однако даже в США политика памяти формировалась долго и сложно. День памяти там начали отмечать еще после Гражданской войны, и прошло более 150 лет, прежде чем он приобрел тот вид, который видим сейчас. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Memorial Day приходится на последний понедельник мая, и благодаря этому многие люди получают длинные выходные – чтобы иметь возможность поехать на кладбища, посетить могилы близких и принять участие в церемониях.

В Украине же почти каждый день – день памяти. Это болезненно, но это наша реальность, потому что идет война. Однако мы должны уже сегодня закладывать фундамент для будущего достойного чествования наших героев. Через годы это позволит избежать конфликтов, недоразумений и ссор вокруг мест памяти.

На этой неделе во Львове мы представляем обновленный Мемориал Героев на Мечникова. Он стал результатом не только архитектурного конкурса – хотя это был ключевой этап – но и обсуждений с семьями погибших. Мы получили много слов поддержки, но и не меньше критики. Именно эти дискуссии формируют основу того, что впоследствии станет примером настоящего, достойного чествования.

Многие из тех, кто интересуется темой, на прошлой неделе, вероятно, следили за историей ветерана, который объявил голодовку на Майдане в знак протеста против мемориала, который планируют построить в Киевской области. Есть и те, кто говорит, что надо прекращать дискуссии и просто начать делать хоть что-то. Но важно, чтобы формирование нашей новой национальной традиции памяти объединяло нас и давало результат, а не наоборот.

В конце концов, память – это не только монументы или церемонии. Это – живой диалог и постоянная работа над тем, как именно мы хотим помнить тех, кому обязаны жизнью.