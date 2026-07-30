Во Львове прогремели взрывы: в городе повреждены жилые дома

Россия проводит атаку на Украину, в частности на западные области, с помощью крылатых ракет. В результате этого во Львове прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о взрывах во Львове?

Воздушная тревога начала распространяться по региону примерно в 04:12. Вскоре после этого в Военно-воздушных силах ВСУ предупредили о движении крылатых ракет в направлении областного центра. Около 04:39 в городе раздались громкие взрывы.

Глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о работе сил противовоздушной обороны в городе. Впоследствии мэр Андрей Садовый также подтвердил информацию о взрывах в областном центре.

По предварительным данным, имеются повреждения жилых домов. Оставайтесь в укрытиях. Информацию уточняем,

– написал он.

По предварительным данным ОВА, в результате ракетной атаки во Львове повреждены два многоэтажных дома. На месте работают спасатели. На момент публикации информации о пострадавших или погибших не поступало.

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Напомним, что Россия нанесла массированный удар по территории Украины. Под вражеским ударом, в частности, оказалась Ивано-Франковская область. В социальных сетях подтверждается информация о ракетном обстреле Прикарпатья.