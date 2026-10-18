Во Львове снова раздались взрывы: работает ПВО

Утром 18 октября Львов подвергся атаке дронов. Известно, что противовоздушная оборона уничтожала российские БПЛА.

Об этом сообщают местные жители.

Что известно об атаке на Львов?

По информации Воздушных сил ВСУ, в направлении Львова двигался российский беспилотник. Сначала его зафиксировали в районе Жовквы, а затем он находился к северу от областного центра. Из-за угрозы воздушной атаки защитники неба призвали местных жителей находиться в укрытиях и не пренебрегать правилами безопасности.

Около 10:25 во Львове раздались взрывы. Вероятно, в это время работали силы противовоздушной обороны. В регионе уже объявили отбой воздушной тревоги.

Однако атака не кончилась. Позже на регион двигались новые дроны. Повторный звук взрыва во Львове слышали около 11.14.

Известно, что силы ПВО сбили над Мурованым и Малеховом 2 российских беспилотника. Начальник ОВА Максим Козицкий отметил, что обошлось без жертв, однако есть повреждения двух жилых домов в Малехове.

К тому же поврежден логистический комплекс. Горит складское здание.

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Напомним, утром 18 октября взрывы также прогремели в Ровно, Полтаве и Киеве, оказавшихся под атакой российских беспилотников. В Ровно зафиксировали повреждение инфраструктуры, а в Полтаве в результате удара пострадало частное предприятие. Информация о последствиях атак в этих и других городах уточняется. Соответствующие службы продолжают устанавливать масштабы разрушений.

