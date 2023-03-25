Вышел из дома и исчез: во Львове вторые сутки ищут известного детского врача Игоря Гайдука

В пятницу, 24 марта, известный детский врач Львова Игорь Гайдук исчез. Известно, что мужчина вышел утром из дома и до сих пор не вернулся.

По информации поисковой организации SARVA, 69-летний Игорь Гайдук вышел из дома около 09:00 утра пятницы. Местонахождение врача не могут установить уже вторые сутки.

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Описание пропавшего

Родные Гайдука говорят, что в день исчезновения он был одет в фиолетовую куртку, синие джинсы или вельветовые бежевые брюки. У врача Игоря Гайдука худощавое телосложение и черные с сединой волосы. Кроме того, есть особая примета – шрамы на коленях в результате операции.

Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по номеру 0800310911, или 102.

Пропал известный врач Игорь Гайдук / Фото SARVA

Родственники Гайдука написали заявление в полицию, кроме того к поиску мужчины привлечены волонтеры из организации SARVA.

Справка. Игорь Гайдук – известный педиатр и инфекционист. В сфере медицины Гайдук работает более сорока лет. Окончил с отличием Львовский медицинский институт в 1977 году, работал в Львовской областной инфекционной больнице, 33 года заведовал диагностическим отделом, кандидат медицинских наук, автор многих публикаций.

Игорь Гайдук – основатель медицинского центра "Гайдук педиатрия".

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