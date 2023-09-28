"Запах не решает": нетрезвые мужчины пришли пикетировать во Львовский горсовет

Депутат от "Европейской солидарности" организовал пикет под Ратушей Львова. Однако звездами этого пикета стали нетрезвые мужчины.

Утром 28 сентября под Львовским городским советом прошли два пикета за сокращение некритических расходов и увеличение расходов на помощь ВСУ. Один из таких митингов инициировал депутат Львовского городского совета от "Европейской солидарности" и адвокат Григория Козловского Алексей Ризник.

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Пикет с интересными признаками

Ведущий 24 Канала Андрей Дрозда рассказал детали довольно странного пикета по вопросам некритических расходов на поддержку Вооруженных Сил из городского бюджета, который прошел под городским советом Львова в среду, 28 сентября.

В последнее время вопрос финансирования украинской армии из местных бюджетов стоит довольно остро. Одной из причин является Налог на доходы физических лиц, который также вычисляют с зарплат военных, зарегистрированных в формате воинских частей в разных городах и общинах.

Соответственно, сейчас НДФЛ по зарплатам военных – это значительная часть наполнений бюджетов разных общин и Львов не исключение. Один депутат из городских властей поднял вопрос о дополнительном выделении средств в поддержку ВСУ из бюджета Львова.

На самом деле Львов показывает пример, ведь 13,5% своего общего бюджета направляет на поддержку Вооруженных Сил. Это один из самых высоких показателей по Украине,

– сказал ведущий 24 Канала.

Дрозда отметил, что пикет, проведенный во Львове 28 сентября, имел явные признаки заказности, поскольку организовывался одной из политических сил, которая присутствует в городском совете Львова. Заявку об этом мероприятии подавал депутат от "Европейской солидарности" Алексей Резник.

Выяснилось, что на этот пикет пришли местные бездомные в нетрезвом состоянии в футболках с надписями "Садовый, отдай 2 ярда на ВСУ". На самом деле, эти люди даже сами не знали, почему пришли на пикет и что они там делают.

Митинг прошел мирно. Акция была объявлена заранее и согласована. Однако следует отметить, что в Украине во время военного положения массовые акции и протесты запрещены. Согласно действующему законодательству, такая акция может проходить разве что в формате единичного пикета или в формате нескольких десятков единичных пикетов.

Важно понять, что могут быть искренние попытки людей привлечь внимание к проблеме неправильного распределения средств из местных бюджетов. Во Львовской области и во Львове такие акции протеста проходят регулярно, в частности под зданием Львовской областной военной администрации, возглавляемой Максимом Козицким.

Уже трижды прошла акция "Сначала дроны, а затем стадионы". Инициатором таких единичных пикетов Святослав Литинский – известный общественный деятель и волонтер. Речь идет о том, что в тендерах Львовской ОВА есть решение вопроса реконструкции стадионов. После начала полномасштабного вторжения во Львовской области открывали стадион за 25 миллионов гривен. Также был объявлен тендер на открытие лыжной трассы за сотню миллионов,

– отметил ведущий 24 Канала.

Сознательные граждане требуют, чтобы подобных тендеров не было, а средства шли на поддержку армии. Такие протесты также проходят и в других городах Украины, в частности в Киеве, Одессе, Кривом Роге. Однако стоит исследовать настолько это искренний порыв граждан, ведь часто подобные акции становятся инструментом сведения политических счетов.

"Честный протест граждан от заказного отличить очень легко – просто пообщавшись с участниками акции. Люди, которые пришли по зову сердца, четко знают, зачем они пришли и могут назвать конкретные случаи, которые беспокоят в действиях власти. Пикет во Львове – это вопиющий случай имитации общественного протеста, организованного людьми с миллионами", – подытожил Дрозда.

Детали одиозного пикета во Львове: смотрите видео

"Я бутылку пива выпил": на пикете не обошлось без курьезов

Важно начать с того, что 22 сентября депутат городского совета Алексей Резник опубликовал на своей странице в фейсбуке сообщение со своим фото, на котором он одет в футболку "Садовый, отдай 2 ярда на ВСУ".

Нардеп призвал неравнодушных задонатить от 1000 гривен на оборону и разминирование украинских территорий, а в обмен на донат предложил такие же футболки, как у него. Для того чтобы получить такую футболку, нужно было показать скриншот о пожертвовании в ресторане "Королевская пивоварня", принадлежащем бизнес-партнеру Ризнику, известному львовскому бизнесмену Григорию Козловскому.

28 сентября на пикете, организованном Алексеем Резником, появились двое, мягко говоря, нетрезвых мужчин. Они были одеты в вышеупомянутые футболки "Садовый, отдай 2 ярда на ВСУ", которые можно было получить только в обмен на большой донат. Однако иронично, что мужчины, похоже, беспризорны. Так кто и как выдал им эти футболки – вопрос риторический. Диалог с ними выглядел следующим образом:

Очевидец: Почему вы пришли сюда?

Почему вы пришли сюда? Пикетчик 2: Потому что Садовый…

Потому что Садовый… Пикетчик 1: Стой-стой, ну разрешите… Это агитация.

Стой-стой, ну разрешите… Это агитация. Пикетчик 2: Садовый перечисляет деньги на булыжную мостовую, а не на ВСУ.

Садовый перечисляет деньги на булыжную мостовую, а не на ВСУ. Очевидец: А почему вы пьяны?

А почему вы пьяны? Пикетчик 2: А почему я пьян?

А почему я пьян? Пикетчик 1 к Очевидцу: Ты чё гонишь?

В распоряжении ZAXID.NET появилось видео общение прохожего с этими "звездами" митинга. Очевидец утверждает, что от них был отчетливый запах алкоголя, а также они имели нарушенную координацию.

Нетрезвые мужчины на пикете во Львове: смотрите видео

Также на пикете находился еще один нетрезвый мужчина, который не мог объяснить цель пикета, однако сказал, что хочет изменить "государство и законы".

Очевидец: Какова цель вашего пикета?

Какова цель вашего пикета? Пикетчик 2: Мысль [подносит указательный палец правой руки к своей голове].

Мысль [подносит указательный палец правой руки к своей голове]. Очевидец: А какова цель вашего пикета, ребята?

А какова цель вашего пикета, ребята? Пикетчик 2: Моя.

Моя. Очевидец: Какова цель пикета?

Какова цель пикета? Пикетчик 2: Изменить.

Изменить. Очевидец: Что?

Что? Пикетчик 2: Что-то в жизни. Государство изменить, законы изменить…

Что-то в жизни. Государство изменить, законы изменить… Очевидец: Как изменить государство, да?

Как изменить государство, да? Пикетчик 2: Как изменить наши законы долбанные, которые несправедливы.

Как изменить наши законы долбанные, которые несправедливы. Очевидец: А здесь законы не меняют.

А здесь законы не меняют. Пикетчик 2: Аа. А где меняют? А меняют там [показывает рукой на Львовский городской совет]. А прислушиваются где?

Аа. А где меняют? А меняют там [показывает рукой на Львовский городской совет]. А прислушиваются где? Очевидец: Что?

Что? Пикетчик 2: Посмотрите закон. Я уехал в июне.

Посмотрите закон. Я уехал в июне. Очевидец: А вы тоже пьяны.

А вы тоже пьяны. Пикетчик 2: Нет.

Нет. Очевидец: От вас перегар [слышно].

От вас перегар [слышно]. Пикетчик 2: Запах есть, запах не решает.

Запах есть, запах не решает. Очевидец: Вы ведь едва стоите на ногах.

Вы ведь едва стоите на ногах. Пикетчик 2: Я бутылку пива выпил, да. Запах ушел. Ну что?

Я бутылку пива выпил, да. Запах ушел. Ну что? Очевидец: Но ведь вы едва на ногах стоите. Вам заплатили?

Но ведь вы едва на ногах стоите. Вам заплатили? Пикетчик 2: Нет.

После того как нетрезвые участники пикета ушли, другие митингующие в разговоре с ZAXID.NET утверждали, что пьяных мужчин там не видели.

Присутствующие отрицают присутствие партии "ЕС" на пикет

На вопрос журналистов, почему пикетчики не обратились относительно выделения средств к депутатам городского совета, большинство из которых являются однопартийцами Алексея Ризника по фракции "Европейская солидарность", один из находившихся на пикете мужчин ответил, что "большинство депутатов слушают Андрея Ивановича (Садового ) и голосуют так, как он говорит. Также интересно, что он отрицал причастность к акции политической партии "ЕС", несмотря на то, что ее анонсировал член этой фракции.

Следует отметить, что параллельно с этой акцией проходил пикет представителей "Правого сектора", которые в разговоре с ZAXID.NET утверждали, что они митингуют отдельно, хотя их требования фактически аналогичны.