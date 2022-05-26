Во Львове простились с работником ОГА Петром Цымбалюком, погибшим в зоне боевых действий

Во Львове прошло прощание с Петром Цымбалюком, погибшим в зоне боевых действий. Защитник был работником Львовской ОГА.

Петр Цымбалюк вступил в ряды ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий 26 мая.

Читайте о главном здесь Подозрение запорожскому гауляйтеру и сбитые ракеты над Хмельнитчиной: основное за 92 день войны

Львовская областная государственная администрация в скорби. Мы провели в последний путь нашего работника – Петра Цымбалюка, погибшего в зоне боевых действий. Вечная память и вечная слава Герою.

– говорится в сообщении.

Петр Цымбалюк около 2 лет работал в Управлении капитального строительства Львовской ОГА в должности ведущего инспектора отдела технадзора и проектных работ.

Как доброволец отправился служить в АТО. С начала полномасштабного вторжения защищал Украину в составе 24 ОМБр имени короля Даниила.

Герой погиб 22 мая. У Петра Цымбалюка остались жена и трое детей.

Потери Украины на войне: последние новости

25 мая в Михайловском соборе в Киеве простились погибшим в боях за свободу Украины Эдуардом Трепильченко . 34-летний разведчик был известен по позывному "Ахиллесу". Эдуард ушел на войну еще в 2014 году. Он поступил в добровольческий батальон "Донбасс". А уже в 2015 году пошел служить в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Холодный Яр". В нем он и продолжал бороться за будущее Украины до демобилизации в 2020 году. 24 февраля защитник, не колеблясь, отправился защищать Украину снова.

Свою жизнь на Украине 22 мая отдал 33-летний военный Максим Киричук . Воин был отмечен орденом Богдана Хмельницкого III степени за мужество в защите территориальной целостности. Майор Киричук был командиром мотопехотного батальона. Он погиб при выполнении боевого задания. Украину защищал тоже с 2014 года. Герой прошел много горячих точек – Дебальцево, Авдеевку, Славянск. По теплым воспоминаниям собратьев мог сварить борщ и накормить им всех военных.

Обратите внимание – Столтенберг: у нас нет точных прогнозов, когда закончится война: видео