Во Львове проверили радиационный фон после атаки "Орешником": какой результат
- После атаки на Львовщину "Орешником" радиационный фон остался в пределах нормы.
- Превышение вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
По данным Максима Козицкого радиационный фон во Львовской области пока в пределах нормы.
Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет 24 Канал.
Смотрите также Этой ночью могут быть новые угрозы, – председатель Львовской ОВА
Изменился ли радиационный фон после атаки "Орешником"?
Вечером 8 января Россия атаковала Львовскую область, вероятно, "Арешником".
Впоследствии на месте ракетной атаки специалисты оперативно провели необходимые лабораторные исследования. По их результатам, радиационный фон в области остается в пределах нормы, а превышение вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
Что известно об атаке “Орешника” на Львовщину?
Напомним, около 23:48 СМИ сообщили о взрывах во Львовской области. Впоследствии эту информацию подтвердил и городской голова Андрей Садовый.
Вероятно, враг атаковал объекты критической инфраструктуры области. Паблики предполагали, что враг планировал нанести удар "Орешником" по Стрыйскому газовому месторождению и подземному газовому хранилищу во Львовской области, однако эта информация не подтвердилась.
"Николаевский Ванёк" утверждает, что ракета была без боевой части, фактически так же, как во время предыдущего раза в Днепре.