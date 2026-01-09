Укр Рус
Во Львове проверили радиационный фон после атаки "Орешником": какой результат
9 января, 01:44
Во Львове проверили радиационный фон после атаки "Орешником": какой результат

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • После атаки на Львовщину "Орешником" радиационный фон остался в пределах нормы.
  • Превышение вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

По данным Максима Козицкого радиационный фон во Львовской области пока в пределах нормы.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет 24 Канал.

Изменился ли радиационный фон после атаки "Орешником"?

Вечером 8 января Россия атаковала Львовскую область, вероятно, "Арешником".

Впоследствии на месте ракетной атаки специалисты оперативно провели необходимые лабораторные исследования. По их результатам, радиационный фон в области остается в пределах нормы, а превышение вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Что известно об атаке “Орешника” на Львовщину?

  • Напомним, около 23:48 СМИ сообщили о взрывах во Львовской области. Впоследствии эту информацию подтвердил и городской голова Андрей Садовый.

  • Вероятно, враг атаковал объекты критической инфраструктуры области. Паблики предполагали, что враг планировал нанести удар "Орешником" по Стрыйскому газовому месторождению и подземному газовому хранилищу во Львовской области, однако эта информация не подтвердилась.

  • "Николаевский Ванёк" утверждает, что ракета была без боевой части, фактически так же, как во время предыдущего раза в Днепре.