Во Львове проверили радиационный фон после атаки "Орешником": какой результат

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет 24 Канал.

Смотрите также Этой ночью могут быть новые угрозы, – председатель Львовской ОВА

Вечером 8 января Россия атаковала Львовскую область, вероятно, "Арешником".

Впоследствии на месте ракетной атаки специалисты оперативно провели необходимые лабораторные исследования. По их результатам, радиационный фон в области остается в пределах нормы, а превышение вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Напомним, около 23:48 СМИ сообщили о взрывах во Львовской области. Впоследствии эту информацию подтвердил и городской голова Андрей Садовый.

Вероятно, враг атаковал объекты критической инфраструктуры области. Паблики предполагали, что враг планировал нанести удар "Орешником" по Стрыйскому газовому месторождению и подземному газовому хранилищу во Львовской области, однако эта информация не подтвердилась.