Во Львове ТЦК избили и силой запихнули мужчину в автобус: Лубинец отреагировал

В сети распространили видео, на котором работники ТЦК применяют физическую силу к гражданину, пытаясь его запихнуть в машину. Появилась реакция омбудсмена.

Конфликт между гражданским и военными произошел во Львове. На кадрах видно, как работники ТЦК пытаются силой посадить мужчину в бус, а тот сопротивляется. Представители военкомата бьют гражданина ногами, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дмитрия Лубинца.

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Реакция Лубинца на столкновение ТЦК и гражданского

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что на каждое нарушение в каждом регионе он всегда реагирует должным образом.

Сегодня в сети распространяется видео со Львовщины, что, вероятно, работники ТЦК и СП избили мужчину. Мой представитель во Львовской области Тарас Подворный уже направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военной службы правопорядка, а также сообщит Государственное бюро расследований в случае подтверждения фактов применения физической силы,

– заявил Лубинец.

Чиновник подчеркнул, что если нарушение прав человека будет подтверждено, он требует надлежащей реакции и привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Конфликт между гражданским и представителями ТЦК: смотрите видео

Во Львовском ТЦК тоже отреагировали

Тем временем во Львовском областном ТЦК сообщили детали инидента. Там рассказали, что 7 января группа оповещения Шевченковского РТЦК и СП города Львова по улице Малоголосковская обнаружила гражданина Украины, который нарушил правила ведения военного учета и подлежал мобилизации. Также у мужчины не было при себе военно-учетных документов, поэтому ему предложили последовать в Шевченковский РТЦК и СП для прохождения ВЛК и определение степени пригодности к военной службе.

Военнообязанный отказался, начал оскорблять военнослужащих нецензурной бранью и ударил одного из них локтем в лицо. В ответ на такое поведение представителями Шевченковского РТЦК и СП была применена физическая сила.

Руководство Львовского ОТЦК и СП решительно осуждает применение силы со стороны военнослужащих Шевченковского РТЦК и СП вышеупомянутого гражданина. По данному факту назначено служебное расследование. Должностные лица, задействованные в конфликте, отстранены от исполнения служебных обязанностей,

– сообщили в военкомате.

К слову, в Днепре 7 января мужчина ранил ножом полицейского во время проверки военно-учетных документов.