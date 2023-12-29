Во Львове прогремели повторные взрывы

Во Львове около 8 утра прогремело несколько взрывов, которые были слышны в большинстве районов города. Громкие взрывы прогремели во время воздушной тревоги. Впоследствии в городе прогремел еще один взрыв.

Во Львове было слышно не менее 4 мощных звуков взрывов, сообщает 24 Канал. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Львова и области.

Смотрите также В Киеве взрывы: работает ПВО

Во Львове было слышно 4 взрыва

Взрывы во Львове подтвердил глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Он призвал жителей области находиться в укрытиях, поскольку опасность продолжается.

Впоследствии Козицкий сообщил, что, по предварительной информации, во Львове оккупанты попали в жилой дом. По его данным, есть пострадавшие.

Также в одном из лицеев города начался пожар, вероятно, из-за падения обломков ракеты.

Около 08:50 во Львове был слышен еще один звук взрыва.

Россияне атаковали Львов и "Шахедами"