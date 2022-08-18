Родные защитников Мариуполя призвали Эрдогана и Гутерриша способствовать освобождению военных

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антонио Гутерриш встречаются 18 августа во Львове. К ним обратились родственники пленных защитников Мариуполя.

Родственники военных из полка "Азов" провели демонстрацию и призвали Эрдогана и Гутерриша освободить защитников.

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В частности, к турецкому президенту обратились с просьбой стать третьей стороной в переговорном процессе, а генсека ООН – активнее способствовать освобождению азовцев, вывезенных с завода "Азовсталь" и содержащихся в колониях.

Просим о помощи в деле освобождения наших родных. Повлиять на руководство российской федерации и заставить его соблюдать международные нормы гуманитарного права, прекратив убийства и пытки украинских военнослужащих. Требовать немедленно допустить к военным представителям международного комитета Красного Креста,

– заявила одна из участниц митинга.

Акция родных военнопленных азовцев: смотрите видео

Зеленский во Львовской области 18 августа

Президент Украины приехал во Львовскую область и посетил больницу, где находятся раненые военные. Он вручил награды героям Украины. Название медицинского учреждения не сообщают. Также Зеленский побывал на Марсовом поле – место для захоронений защитников, погибших в полномасштабной войне.

Безопасно ли встречаться во Львове

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что Украина принимает все меры, чтобы встреча 18 августа была безопасной. Он не исключил, что россия таки прибегнет к провокациям.

"Что касается действий россии, то мы должны быть готовы к разным сценариям. Учитывая то, с кем мы имеем дело", – сказал Юсов.

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