Об этом сообщили в сети жители нескольких районов. Публикации по этому поводу начали появляться в сети после 5 часов утра.
Отбой тревоги раздался примерно в 5:20. Пока неизвестно, что служило причиной этих звуков.
Во время воздушной тревоги в ночь на 15 мая во Львове начались взрывы. Жителей города призвали не покидать укрытия к отбою воздушной тревоги. Однако он раздался очень быстро после этого.
Об этом сообщили в сети жители нескольких районов. Публикации по этому поводу начали появляться в сети после 5 часов утра.
Отбой тревоги раздался примерно в 5:20. Пока неизвестно, что служило причиной этих звуков.