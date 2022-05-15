Об этом сообщили в сети жители нескольких районов. Публикации по этому поводу начали появляться в сети после 5 часов утра.

Отбой тревоги раздался примерно в 5:20. Пока неизвестно, что служило причиной этих звуков.

Важно! Если вы стали свидетелем попадания снаряда или ракеты, нельзя снимать место происшествия. Публикация таких материалов в течение нескольких часов может помочь врагу корректировать удар. Следовательно, это угрожает жизни гражданских, спасателей, которые там работают, или наших защитников.