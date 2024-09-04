Во Львове слышны взрывы, работает ПВО

Воздушные силы предупреждали о "Шахеды" вблизи Львова. Атака ударными дронами происходит в течение ночи 4 сентября.

Областная и городская власть проинформировали граждан о работе сил Противовоздушной обороны в регионе. Кроме того, продолжается тревога из-за ракетной опасности.

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Взрывы во Львове 4 сентября: что известно

Об ударном БПЛА в направлении Львова сообщили в Воздушных силах в 04:46. Через несколько минут в городе жители услышали звуки взрывов.

На Львовщине работает ПВО. Ничего не снимаем и никуда не выкладываем!!!

– сообщили в ОВА.

Также городской голова Львова Андрей Садовый написал о "Шахеды" на территории Львова, и о том, что работает ПВО.

"Оставайтесь в безопасном месте!" – призвал Садовый.

Подчеркиваем, во всей Украине продолжается воздушная тревога, в нашем небе – крылатые ракеты. Как отметили в ОВА, часть из них уже в соседней области – направляются в сторону Хмельницкой области.

Жители Львовщины, вы успеваете перейти в безопасное место, если до сих пор этого не сделали. Пожалуйста, не игнорируйте угрозу,

– отмечает власть.

Также не миновала угроза ударных дронов, и для Львова также. В 05:13 Воздушные силы сообщили, что второй вражеский беспилотник движется в направлении города.

В 05:16 во Львове во Львове во второй раз раздались взрывы и звуки работы ПВО.

В 05:45 снова взрывы во Львове, в ОВА писали о еще двух "Шахедах" в области, один из которых направлялся на Львов. Также Воздушные силы написали, что крылатые ракеты, обе группы, движутся в сторону Львова. И в дополнение с МиГ-31К запустили "Кинжалы", которые тоже полетели в сторону Львова.

В 05:48 два очень громких взрыва прогремели во Львове.