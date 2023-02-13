Львовского таможенника освободили от наказания за взяточничество
Бывший главный инспектор таможенного поста на Львовщине суд признал виновным во взяточничестве, но освободил от отбывания наказания из-за истечения сроков давности.
Таможенник брал взятки за беспрепятственный ввоз в Украину бытовой техники.
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Как указано в приговора суда за 9 февраля 2023 года, в феврале 2016 года таможенник работал в должности главного государственного инспектора отдела таможенного оформления №2 таможенного поста "Смольница" Львовской таможни.
Он дважды принимал взятки за беспрепятственный ввоз в Украину бытовой техники. Общая сумма задокументированных взяток составила 500 долларов.
В суде обвиняемый заявил, что не брал взяток и отрицал вину в совершении уголовного правонарушения.
Детали дела
Дело рассматривал Шевченковский районный суд за председательство в суде Руслана Езерского. Отмечают, что судья исследовал доказательства по этому делу, в том числе показания мужчины, который давал взятку, видеозаписи со встреч с таможенником, которые проводились под контролем СБУ.
Но признал подозреваемого виновным во взяточничестве и оштрафовал на 17 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности в течение 2 лет.
Однако его освободили от отбывания наказания по истечении сроков давности.
Также мужчине вернут залог, уплаченный в уголовном производстве, в размере 110,2 тысячи гривен.
Коррупция во Львове: последние новости
- Недавно разоблачили главного государственного инспектора одного из отделов контроля над оборотом и налогообложением подакцизных товаров на взятке.
- Чиновник ежемесячно требовал и получал 800 долларов от местного предпринимателя за беспрепятственное осуществление деятельности по продаже алкогольных напитков и непроведение проверок налогового законодательства.
- Также во Львове полицейский надеялся получить взятку за "избегание от мобилизации". Он обещал местной жительнице "решить вопрос" о мобилизации ее родственника в ВСУ за 3,5 тысячи долларов. Разоблачение проводили совместно с ДБР.