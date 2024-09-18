Аноним угрожал терактами в школах Львова: появилась реакция МВД

Днем 18 сентября во львовских пабликах появилась информация о якобы подготовке теракта в школах города. Угрозы распространял один из анонимных телеграмм-каналов.

В МВД Украины сообщили, что эта страница была заблокирована. Модерировали ее с территории страны-агрессора.

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Угрозы терактами во Львове

Правоохранители рассказали, что на момент блокировки аудитория телеграмм-канала насчитывала более 2500 участников.

Известно, что канал администрировался с территории России. Уже не впервые вражеская дезинформация пытается посеять панику и дестабилизировать настроения в обществе,

– пишут в МВД.

Продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к распространению сообщений о так называемой "подготовке терактов".

В Министерстве внутренних дел указали, что безопасности граждан, и особенно детей в школах, всегда уделяется особое внимание. Правоохранители имеют отработанный алгоритм реагирования в подобных ситуациях и неуклонно придерживаются его сейчас. Все профильные службы задействованы в пределах компетенции.

Реакция львовских властей на сообщения о терактах

Мэр города Андрей Садовый отметил, что правоохранители осуществят ряд мер безопасности на территории всех школ города.

"Завтра утром у входа в каждую школу полицейский и представитель школы будут проверять всех, кто заходит. В учебное заведение могут войти только полиция, работники школы и ученики", – указал Садовый.

В то же время он выразил убеждение, что в Украине действительно стоит начать серьезный разговор об отказе от телеграмма на всех уровнях.

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий также подтвердил блокировку ресурса и поблагодарил правоохранителей за оперативное реагирование.