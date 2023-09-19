Во Львове увеличилось количество пострадавших после российской атаки

Российские военные в ночь на 19 сентября атаковали Львов "Шахедами". Известно, что количество пострадавших в результате удара дронами-камикадзе возросло.

Ближе к 12:00 местные власти актуализировали данные о пострадавших в результате атаки "Шахедами". Известно, что их, к сожалению, стало больше.

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Что известно о жертвах и пострадавших

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что известно о гибели 32-летнего мужчины, чье тело обнаружили под завалами.

Также пострадали в результате атаки двое мужчин. Речь идет о 26-летнем пострадавшем, который был госпитализирован с открытым переломом и забойными ссадинами, а также 68-летний – резаная рана правой стопы. Ему медики помощь оказали на месте.

По состоянию на 11:45 пожар на складах до сих пор ликвидируют.

Ранее глава ОВА отметил, что на Львовскую область летели сразу 18 дронов-камикадзе. Из них 15 "Шахедов" удалось сбить силам ПВО.

Он также отметил, что зафиксировали три попадания в промышленные склады во Львове. По словам Максима Козицкого, на складах возгорания на четырех локациях. Он подчеркнул, что "это обычные промышленные склады". На них не хранили ничего, связанного с войском.

Атаковали под утро

Обратим внимание, что воздушную тревогу объявили в 03:43 во Львовской области. В ОВА призвали не игнорировать сирену, ведь существует угроза атаки "Шахедами".

04:18 Максим Козицкий призвал жителей Львова перейти к укрытиям. А еще через 10 минут отметил, что во Львовской области прогремели взрывы. Говорил, что работала ПВО. В то же время предупредил, что возможны новые атаки.

В части Львова громко. Не называем локаций. Ничего не фотографируем и не снимаем! Информационная тишина,

– призвал Козицкий в 04:35.