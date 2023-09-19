Ближче до 12:00 місцева влада актуалізувала дані про постраждалих внаслідок атаки "Шахедами". Відомо, що їх, на жаль, стало більше.

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Що відомо про жертв і постраждалих

Глава Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що відомо про загибель 32-річного чоловіка, чиє тіло виявили під завалами.

Також постраждали внаслідок атаки двоє чоловіків. Мовиться про 26-річного потерпілого, котрого госпіталізували з відкритим переломом і забійними саднами, а також 68-річного – різана рана правої стопи. Йому медики допомогу надали на місці.

Станом на 11:45 пожежу на складах досі ліквідовують.

Раніше глава ОВА зазначив, що на Львівську область летіли відразу 18 дронів-камікадзе. З них 15 "Шахедів" вдалося збити силам ППО.

Він також зазначив, що зафіксували три влучання у промислові склади у Львові. За словами Максима Козицького на складах загоряння на чотирьох локаціях. Він підкреслив, що "це звичайні промислові склади". На них не зберігали нічого, пов'язаного з військом.

Атакували під ранок

Звернімо увагу, що повітряну тривогу оголосили о 03:43 на Львівщині. В ОВА закликали не ігнорувати сирену, адже існує загроза атаки "Шахедами".

О 04:18 Максим Козицький закликав мешканців Львова перейти до укриттів. А ще через 10 хвилин зазначив, що на Львівщині пролунали вибухи. Казав, що працювала ППО. Водночас попередив, що можливі нові атаки.

У частині Львова гучно. Не називаємо локацій. Нічого не фотографуємо і не знімаємо! Інформаційна тиша,

– закликав Козицький о 04:35.