Во Львовской ОВА отреагировали на несчастный случай с огнетушителем
Источник:Максим Козицкий
Во Львовском профессиональном колледже моделирования и ресторанного дела упал и сдетонировал огнетушитель, когда в помещении было несколько сотен детей. Нескольких пострадавших госпитализировали в больницу.
Руководитель заведения рассказала журналистам, что огнетушитель был в исправном состоянии. По ее словам, один из учеников случайно задел его рюкзаком, из-за чего огнетушитель упал и разгерметизировался. Также на ситуацию отреагировал председатель ОВА Максим Козицкий.
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Комментарий ОВА и руководительницы заведения
Директор заведения Наталья Оверко сообщила, что сразу после инцидента проинформировала ГСЧС и полицию.
Комментарий Натальи Оверко: смотрите видео
Из-за этого случая проверку огнетушителей проведут во всех профессионально-технических заведениях Львова.
Дал поручение департаменту образования и науки ЛОГА совместно с работниками ДСНС во Львовской области провести беседы со всеми, кто отвечает за безопасность в учебных заведениях области, чтобы таких ситуаций, как случилась сегодня, больше не повторилось,
– написал председатель ОВА Максим Козицкий.
Что известно об инциденте с огнетушителем во Львове
- Во время воздушной тревоги на Львовщине 17 сентября с 12:01 по 12:58 в укрытии Львовского профессионального колледжа моделирования и ресторанного дела упал и разгерметизировался огнетушитель.
- В больницу госпитализировали четверо учениц. Руководитель заведения рассказала, что у них была сильная паника и пирхота в горле.
- Трех девушек уже отпустили домой, а четвертая по требованию родителей находится в больнице под наблюдением медиков.