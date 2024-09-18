Во Львовской ОВА отреагировали на несчастный случай с огнетушителем

18 сентября 2024, 16:42
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Автор: Анастасия Кушпит

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Максим Козицкий

Во Львовском профессиональном колледже моделирования и ресторанного дела упал и сдетонировал огнетушитель, когда в помещении было несколько сотен детей. Нескольких пострадавших госпитализировали в больницу.

Руководитель заведения рассказала журналистам, что огнетушитель был в исправном состоянии. По ее словам, один из учеников случайно задел его рюкзаком, из-за чего огнетушитель упал и разгерметизировался. Также на ситуацию отреагировал председатель ОВА Максим Козицкий.

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Комментарий ОВА и руководительницы заведения

Директор заведения Наталья Оверко сообщила, что сразу после инцидента проинформировала ГСЧС и полицию.

Комментарий Натальи Оверко: смотрите видео

Из-за этого случая проверку огнетушителей проведут во всех профессионально-технических заведениях Львова.

Дал поручение департаменту образования и науки ЛОГА совместно с работниками ДСНС во Львовской области провести беседы со всеми, кто отвечает за безопасность в учебных заведениях области, чтобы таких ситуаций, как случилась сегодня, больше не повторилось,
– написал председатель ОВА Максим Козицкий.

Что известно об инциденте с огнетушителем во Львове

  • Во время воздушной тревоги на Львовщине 17 сентября с 12:01 по 12:58 в укрытии Львовского профессионального колледжа моделирования и ресторанного дела упал и разгерметизировался огнетушитель.
  • В больницу госпитализировали четверо учениц. Руководитель заведения рассказала, что у них была сильная паника и пирхота в горле.
  • Трех девушек уже отпустили домой, а четвертая по требованию родителей находится в больнице под наблюдением медиков.