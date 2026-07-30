Об этом сообщает полиция Львовской области.

Что известно о полицейском, погибшем во время атаки во Львове 30 июля?

Правоохранители отметили, что Владимир Шандра погиб в результате попадания российской ракеты. Мужчина работал инспектором I категории отдела службы "102" Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования полиции Львовской области.

Владимиру было 35 лет, у него остались родители и сестра,

– сообщили в полиции Львовской области.



Владимир Шандра погиб во время атаки на Львов 30 июля / Фото полиции Львовской области

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Шандры, погибшего в результате массированной российской атаки на Львов 30 июля. Вечная память!

Напомним, что Россия нанесла атаку на Львов ночью 30 июля с помощью крылатых ракет. В результате атаки зафиксировано несколько попаданий: повреждено 21 здание, в том числе два детских сада и школа, а взрывная волна выбила тысячи окон в зданиях.

По состоянию на 15:51 известно о 36 пострадавших в городе в результате обстрела. 15 раненых на данный момент госпитализированы, среди них – трое детей и спасатель. Один человек погиб.