Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Как во Львове обезвредили боевую часть ракеты?

Андрей Садовый сообщил, что на улице Выговского зафиксировано прямое попадание российской ракеты в жилой дом.

Боевая часть, которая не взорвалась, уже обезврежена. Впереди – работы по ее безопасному извлечению,

– заявил Садовый.

Он отметил, что в настоящее время на месте работают спасатели, полиция и взрывотехники. Садовый поблагодарил всех, кто, рискуя собственной жизнью, ликвидирует последствия атаки и помогает людям.

Кроме того, в результате ночной атаки во Львове были повреждены здания лицея № 15 и детского сада № 139. На местах уже работают коммунальные службы, которые устраняют последствия обстрела.

По состоянию на 10:31 известно о 33 пострадавших. 15 раненых на данный момент госпитализированы, среди них – трое детей и спасатель.

По предварительной информации, самой пожилой пострадавшей – 93 года, самому младшему мальчику – 6. Его госпитализировали с переломами двух конечностей.