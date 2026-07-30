Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Як у Львові знешкодили бойову частину ракети?

Андрій Садовий повідомив, що на вулиці Виговського зафіксовано пряме влучання російської ракети в житловий будинок.

Бойову частину, яка не здетонувала, вже знешкодили. Попереду – роботи з її безпечного вилучення,

– заявив Садовий.

Він зазначив, що наразі на місці працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки. Садовий подякував всім, хто, ризикуючи власним життям, ліквідовує наслідки атаки та допомагає людям.

Також унаслідок нічної атаки у Львові пошкоджено будівлі ліцею №15 та дитячого садка №139. На місцях уже працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Станом на 10:31 відомо про 33 постраждалих. 15 поранених наразі госпіталізували, серед них – троє дітей та рятувальник.

За попередньою інформацією, найстаршій постраждалій – 93 роки, наймолодшому хлопчику – 6. Його госпіталізували з переломами двох кінцівок.