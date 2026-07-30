Про це повідомили у Львівській міській раді.

Які наслідки російського удару по Львову?

Унаслідок нічної атаки у Львові пошкоджено будівлі ліцею №15 та дитячого садка №139. На місцях уже працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Наслідки атаки Росії / Фото Львівської міськради

Найбільше руйнувань зафіксували у ліцеї № 15. Там вибито 140 вікон і 4 дверей, а також пошкоджено покрівлю будівлі.

У дитячому садку № 139 вибито 21 вікно та пошкоджено 2 дверей. Попри пошкодження, заклад продовжує приймати дітей – для вихованців працюватимуть чергові групи.

Що ще відомо про атаку Росії на Львів?

Близько 04:45 Львів зазнав ракетної атаки. Внаслідок ударів найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського.

Станом на 08:40 відомо про 30 постраждалих. 15 поранених наразі госпіталізували, серед них – дитина та рятувальник.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що окупанти запустили по місту 22 ракети, а ліквідація наслідків атаки досі триває.