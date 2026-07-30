Об этом сообщили в Львовской городской Раде.

Каковы последствия российского удара по Львову?

В результате ночной атаки во Львове повреждены здания лицея №15 и детского сада №139. На местах уже работают коммунальные службы, которые устраняют последствия обстрела.

Последствия атаки России / Фото Львовского горсовета

Наибольшие разрушения зафиксированы в лицее № 15. Там выбито 140 окон и 4 двери, а также повреждена кровля здания.

В детском саду № 139 выбито 21 окно и повреждено 2 двери. Несмотря на повреждения, учреждение продолжает принимать детей – для воспитанников будут работать дежурные группы.

Что еще известно об атаке России на Львов?

Около 04:45 Львов подвергся ракетной атаке. В результате ударов наибольшие разрушения понесли два жилых дома на улицах Патона и Выговского.

По состоянию на 08:40 известно о 30 пострадавших. 15 раненых на данный момент госпитализированы, среди них – ребенок и спасатель.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что оккупанты выпустили по городу 22 ракеты, а ликвидация последствий атаки продолжается до сих пор.