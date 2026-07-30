Об этом сообщили в Львовской городской Раде.
Каковы последствия российского удара по Львову?
В результате ночной атаки во Львове повреждены здания лицея №15 и детского сада №139. На местах уже работают коммунальные службы, которые устраняют последствия обстрела.
Последствия атаки России / Фото Львовского горсовета
Наибольшие разрушения зафиксированы в лицее № 15. Там выбито 140 окон и 4 двери, а также повреждена кровля здания.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
В детском саду № 139 выбито 21 окно и повреждено 2 двери. Несмотря на повреждения, учреждение продолжает принимать детей – для воспитанников будут работать дежурные группы.
Что еще известно об атаке России на Львов?
Около 04:45 Львов подвергся ракетной атаке. В результате ударов наибольшие разрушения понесли два жилых дома на улицах Патона и Выговского.
По состоянию на 08:40 известно о 30 пострадавших. 15 раненых на данный момент госпитализированы, среди них – ребенок и спасатель.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что оккупанты выпустили по городу 22 ракеты, а ликвидация последствий атаки продолжается до сих пор.