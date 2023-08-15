Во Львове вводят выплаты для детей, чьи родители погибли на войне

Во Львове выплачивают 50 тысяч гривен несовершеннолетним детям, родители которых погибли на войне.

Мэр Львова Андрей Садовый сказал, что местные власти будут оказывать денежную поддержку детям, потерявшим на войне родителей.

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Город будет помогать ребенку до совершеннолетия

Андрей Садовый отметил, что община должна заботиться о детях, потерявших самых родных.

Фактически каждый день у нас есть похороны, где мы прощаемся с нашими героями. Самый сложный момент, когда я выражаю соболезнования, особенно соболезнования детям. Маленьким детям, потерявшим своих родителей,

– сказал мэр города.

Теперь тем детям, которые потеряли на войне папу или маму, город будет выплачивать годовую стипендию в размере 50 тысяч гривен.

Совместно с депутатами городского совета мы приняли решение, что мы устанавливаем годовую стипендию в размере 50 тысяч в год,

– сказал Андрей Садовый.

Денежные средства будут выделяться на ребенка раз в год до момента, пока он не достигнет 18-летнего возраста. Деньги можно будет потратить на образование или оздоровление малышей.

Согласно данным Национальной социальной сервисной службы Украины в период с 24 февраля 2022 года по 1 апреля 2023 года региональные службы по делам детей выявили 8 512 детей, которые по тем или иным причинам остались без родительской опеки в условиях военного времени. Из них 1476 детей стали сиротами из-за российской агрессии.