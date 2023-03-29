Во Львове 29 марта "заминировали" вузы. Сообщение от анонима поступило около 13:50.

В частности, тревожное сообщение получили два львовских вуза. На место выехали соответствующие службы.

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Во Львове "заминировали" университеты

Во Львовском государственном университете физической культуры, что на улице Костюшко, и во Львовском национальном университете имени Ивана Франко уже работают полицейские и взрывотехники.

В других заведениях высшего образования проверка состоится по очереди.

Работников и студентов, по данным СМИ, эвакуировали из зданий.

Во Львове снова проснулись "минеры"