Во Львовской области 4 января не применяют отключения света

Во Львове уже несколько дней облэнерго поставляет свет в дома горожан без перебоев. Повременные графики отключений не применяют.

Это стало возможным из-за того, что страна-террористка не атаковала энергетическую инфраструктуру Львова в эти дни. В то же время, свет могут выключить, если львовяне превысят лимит.

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По состоянию на 10.00 4 января во Львовской области отсутствуют почасовые обесточивания. Об этом сообщил глава местной ОВА Максим Козицкий.

Диспетчерский центр ввел лимиты потребления в день. В случае их превышения, регион вернется к стабилизационным отключениям.

Прошу потреблять электроэнергию рационально,

– подчеркнул Козицкий.



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