Во Львовской области 4 января не применяют отключения света
Источник:Максим Козицкий
Во Львове уже несколько дней облэнерго поставляет свет в дома горожан без перебоев. Повременные графики отключений не применяют.
Это стало возможным из-за того, что страна-террористка не атаковала энергетическую инфраструктуру Львова в эти дни. В то же время, свет могут выключить, если львовяне превысят лимит.
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Свет без графиков: что сказал глава ОВА
По состоянию на 10.00 4 января во Львовской области отсутствуют почасовые обесточивания. Об этом сообщил глава местной ОВА Максим Козицкий.
Диспетчерский центр ввел лимиты потребления в день. В случае их превышения, регион вернется к стабилизационным отключениям.
Прошу потреблять электроэнергию рационально,
– подчеркнул Козицкий.
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Праздники без отключений света: сколько это будет продолжаться
- Эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский считает, что минимальное количество отключений будет не менее 7 – 10 дней. По его словам, это возможно благодаря работе министерства энергетики Украины, Укрэнерго и других субъектов энергетической отрасли.
- Ограничения будут незначительны при условии, что враг в этот период не повредит энергетическую инфраструктуру. Специалист добавил, что энергетики сейчас разрабатываются меры, чтобы после праздников дефицит энергии не увеличивался.
- Отметим, что на Новый год враг атаковал украинские города дронами-камикадзе. Однако защитники отразили нападение врага и большинство населения смогло остаться со светом.