Це стало можливим через те, що країна-терористка не атакувала енергетичну інфраструктуру Львова цими днями. Водночас світло можуть вимкнути, якщо львів'яни перевищать ліміт.
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Світло без графіків: що сказав голова ОВА
Станом на 10:00 4 січня у Львівській області відсутні погодинні знеструмлення. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.
Диспетчерський центр ввів ліміти споживання на день. У разі їхнього перевищення регіон повернеться до стабілізаційних відключень.
Прошу споживати електроенергію раціонально,
– наголосив Козицький.
Коли краще користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу
Зверніть увагу У Львові та області світла буде більше: що зміниться у графіках
Свята без відключень світла: скільки це триватиме
- Експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський вважає, що мінімальна кількість відключень буде щонайменше 7 – 10 днів. За його словами, це можливо завдяки роботі Міністерства енергетики України, Укренерго та інших суб'єктів енергетичної галузі.
- Обмеження будуть незначними за умови, що ворог у цей період не пошкодить енергетичну інфраструктуру. Фахівець додав, що енергетики зараз розробляються заходи, аби й після свят дефіцит енергії не збільшувався.
- Зазначимо, що на Новий рік ворог атакував українські міста дронами-камікадзе. Проте захисники відбили напад ворога і більшість населення змогла залишитися зі світлом.