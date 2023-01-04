Це стало можливим через те, що країна-терористка не атакувала енергетичну інфраструктуру Львова цими днями. Водночас світло можуть вимкнути, якщо львів'яни перевищать ліміт.

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Станом на 10:00 4 січня у Львівській області відсутні погодинні знеструмлення. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

Диспетчерський центр ввів ліміти споживання на день. У разі їхнього перевищення регіон повернеться до стабілізаційних відключень.

Прошу споживати електроенергію раціонально,

– наголосив Козицький.



Коли краще користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу

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