Во Львовской области анонсировали почасовые отключения 8 ноября: где и когда не будет света

Из-за повреждений критической инфраструктуры в разных городах Украины вводятся графики веерных отключений. Львов исключением не стал.

Согласно распоряжению Укрэнерго во вторник, 8 ноября, во Львове будут выключать свет с 8 утра до 20 вечера. Выключения будут происходить поочередно, тремя группами.

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Где не будет света

Во Львовоблэнерго подчеркнули, что график будут внедрять не в полном объеме, а время отключения для потребителей составит ориентировочно три часа. Так, ориентировочное время отключений:

с 8 до 12 – 3 группа,

с 12 до 17 – 2 группа,

с 17 до 20 – 1 группа.

Узнать к какой группе отключений относится ваш адрес, а также проверить график отключений вы можете по ссылке

Как пояснили в облэнерго, внедрение таких графиков необходимо для стабилизации работы энергосистемы.

Отключение света анонсировали и в других областях

Отключение света 8 ноября анонсировали также в Ивано-Франковской и Запорожской областях. В отличие от Львова, там свет будут выключать на час раньше – с 7 утра.

В Ивано-Франковской области Вы можете отследить информацию об отключении света и время его восстановления на стартовой странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго", выбрав пункт "Нет света".

В Запорожской области очередей отключений света будет 4, а продолжительность отключения света будет достигать четырех часов. С соответствующим графиком отключений в области и городе можно ознакомиться по этой ссылке.

Напоминаем, что на время отключения вашего дома необходимо отсоединить от сети все энергоемкие электроприборы и после появления света не включать их одновременно, поскольку при повторном подключении сразу значительного количества потребителей может иметь место скачок напряжения, способен повлечь аварийную ситуацию и повреждение электроприборов,

– подчеркнули в Запорожской области.

Как подготовиться к выключению света

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий также дал советы, как подготовиться до отключения света, а также что делать, когда он пропал. Прежде всего он рекомендует запомнить или сохранить экстренные номера, на которые можно будет дозвониться, если временно исчезнет мобильная связь. Также он предоставил перечень других важных номеров, куда при необходимости можно обратиться на Львовщине.

Также Максим Козицкий рекомендует при выключении света отсоединить все приборы от розеток, чтобы они не повредились из-за перепадов напряжения. В качестве дополнительной защиты вы можете установить реле напряжения или устройство защитного отключения. Это позволит защитить электроприборы и систему электропроводов.

Когда электроснабжение восстановится, включать электроприборы нужно постепенно, начиная с приборов с невысокой мощностью. Зато пылесосы, стиральные машины, обогреватели и другие мощные приборы не стоит включать в первые часы восстановления питания.

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