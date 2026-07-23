Об этом сообщили на странице в фейсбуке Львовского областного центра по контролю и профилактике заболеваний.
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Во Львовской области подтвердили первый случай хантавирусной инфекции
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Во Львовской области подтвердили случай хантавирусной инфекции. Заболевание выявили у 53-летнего жителя Стрыя.