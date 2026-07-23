Про це повідомили на фейсбук-сторінці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Звідки привіз хантавірус перший інфікований у Львівській області?
У 53-річного жителя міста Стрий підтвердили геморагічну гарячку з нирковим синдромом, спричинену хантавірусом.
Довідково! Геморагічна гарячка з нирковим синдромом (ГГНС) – гостре вірусне природно-осередкове інфекційне захворювання, що характеризується лихоманкою, загальною інтоксикацією, ураженням нирок.
Захворювання у чоловіка розпочалося 12 липня з підвищення температури тіла до 38,6 °C, ознобу, головного болю, нудоти, втрати апетиту та болю в литкових м’язах.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
15 липня він звернувся до Львівської обласної інфекційної лікарні, де його госпіталізували з попереднім діагнозом "бактеріальна інфекція неуточнена". Згодом лабораторне дослідження біологічного матеріалу підтвердило наявність хантавірусу.