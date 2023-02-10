Во Львовской области российская ракета упала возле автобусной остановки

Россия массированно атаковала всю территорию Украины. Прилеты были и на Западе нашего государства.

Одна из российских ракет упала и не взорвалась возле автобусной остановки во Львовской области. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет.

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Что известно о последствиях атаки по Львовщине

В Золочевском районе, недалеко от села Козлов, ракета оккупантов упала возле автобусной остановки. Не взорвалась. Работники МЧС работают над ее обезвреживанием,

– заявил Максим Козицкий.

По его словам, движение для автомобилей и другого транспорта было перекрыто. Глава ОВА рассказал:

патрульные направляют автомобили, которые едут из Киева через населенные пункты Буск и Красное;

автомобили, которые едут в направлении столицы, направляются через населенный пункт Великоселки. То есть на дорогу Тернополь – Львов – Рава-Русская.

Что известно об атаке россиян по Львовской области