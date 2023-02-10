Во Львовской области российская ракета упала возле автобусной остановки
10 февраля 2023, 12:01Читати новину українською
Источник:Максим Козицкий
Россия массированно атаковала всю территорию Украины. Прилеты были и на Западе нашего государства.
Одна из российских ракет упала и не взорвалась возле автобусной остановки во Львовской области. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет.
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Что известно о последствиях атаки по Львовщине
В Золочевском районе, недалеко от села Козлов, ракета оккупантов упала возле автобусной остановки. Не взорвалась. Работники МЧС работают над ее обезвреживанием,
– заявил Максим Козицкий.
По его словам, движение для автомобилей и другого транспорта было перекрыто. Глава ОВА рассказал:
- патрульные направляют автомобили, которые едут из Киева через населенные пункты Буск и Красное;
- автомобили, которые едут в направлении столицы, направляются через населенный пункт Великоселки. То есть на дорогу Тернополь – Львов – Рава-Русская.
Что известно об атаке россиян по Львовской области
- Ориентировочно в 10:23 глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что 4 российские ракеты вылетели в направлении Западной Украины.
- Затем взрывы и работу ПВО фиксировали в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях. Также взрывы произошли в Хмельницком.
- Ориентировочно в 10:48 глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что во Львовской области работает противовоздушная оборона. По состоянию на 10:55 мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах и работе ПВО во Львове.
- Впоследствии городской голова уточнил, что благодаря работе наших сил ПВО во Львове прилетов не было. Все, что известно о 14-й массированной ракетной атаке россиян по территории Украины, читайте по ссылке.