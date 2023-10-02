Во Львовской области судили военного, который дважды опоздал на службу

Яворовский районный суд Львовской области признал виновным в небрежном отношении к военной службе старшего лейтенанта из-за отсутствия на службе шесть часов.

За совершенное суд назначил военному наказанию в виде штрафа – 17 тысяч гривен.

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Что случилось

Постановление суда было вынесено в сентябре 2023 года. В ней указано, что старший лейтенант Олег К. в 6 и 14 июля 2023 года утром отсутствовал на военной службе с 08:00 до 11:00. То есть в целом военный не находился в части шести часов.

В отношении Олега К. провели служебное расследование и составили протоколы о военном админправонарушении по факту небрежного отношения к службе.

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Военнослужащий на суд не явился

На заседание суда Олег К. не пришел. Дело рассмотрел судья Игорь Матвеев, он признал обвиняемого виновным и назначивший ему наказание – 17 тысяч гривен штрафа. Однако постановление еще могут подать апелляцию.

К слову, недавно жителя Николаева во Львовской области арестовали на три года тюрьмы, потому что он не пришел в военкомат после получения повестки.

Также в Пустомытах Львовской области чиновницу одного из военкоматов подозревают во взяточничестве. Она способствовала устранению военнообязанных от мобилизации. Чиновник "поймали с поличным" во время получения взятки на АЗС. Она получила 17 тысяч долларов за решение вопроса о снятии двух лиц призывного возраста с военного учета. Львовский областной ТЦК и СП отреагировал на дело и осудил какие-либо коррупционные действия. В ТЦК заявили, что будут способствовать расследованию.