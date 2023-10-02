За вчинене суд призначив військовому покарання у вигляді штрафу – 17 тисяч гривень.

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Що трапилося

Постанову суду винесли у вересні 2023 року. У ній вказано, що старший лейтенант Олег К. у 6 та 14 липня 2023 зранку був відсутній на військовій службі із 08:00 до 11:00. Тобто загалом військовий не перебував у частині шість годин.

Щодо Олега К. провели службове розслідування та склали протоколи про військове адмінправопорушення за фактом недбалого ставлення до служби.

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Військовослужбовець на суд не з'явився

На засідання суду Олег К. не прийшов. Справу розглянув суддя Ігор Матвіїв, який визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання – 17 тисяч гривень штрафу. Однак на постанову ще можуть подати апеляцію.

До слова, нещодавно мешканця Миколаєва у Львівській області ув'язнили на три роки тюрми, тому що він не прийшов у військкомат після отримання повістки.

Також у Пустомитах Львівської області чиновницю одного з військкоматів підозрюють у хабарництві. Вона сприяла ухиленню військовозобов'язаних від мобілізації. Посадовицю "спіймали на гарячому" під час отримання хабаря на АЗС. Вона отримала 17 тисяч доларів за вирішення питання щодо зняття двох осіб призовного віку з військового обліку. Львівський обласний ТЦК та СП відреагував на справу та засудив будь-які корупційні дії. У ТЦК заявили, що сприятимуть розслідуванню.