Львовщина первой в Украине введет е-билет в пригородных и междугородных автобусах

Вскоре львовяне и гости города смогут путешествовать по пригородным и междугородным автобусным маршрутам, которые курсируют в пределах области, с помощью е-билета. Уже выбран и оператор для внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда.

Эта система будет внедрена в пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования области независимо от формы собственности. Как сообщил глава Львовской ОВА, объявление конкурса состоялось еще в августе этого года.

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Подали документы на конкурс 5 компаний

21 ноября состоялось заключительное заседание конкурсной комиссии по отбору оператора. Все желающие компании могли подать необходимые документы для участия в конкурсе с 3 августа по 9 сентября. Напомним, что ввести такой тип оплаты хотели еще в феврале 2022 года.

В общей сложности желающих компаний было 5:

ООО "Смарт-Тикет Технолоджи"

ООО "МД Софт",

ООО "Гис-Сервис",

ООО "Изи софт",

ООО "Центральный маршрутизатор".

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Кто будет внедрять е-билет

Победителем конкурсная комиссия определила компанию "Смарт-Тикет Технолоджи". Она за свои средства должна закупить и установить валидаторы на пригородные и междугородные автобусы. Предполагается, что реализация проекта займет ориентировочно 6 месяцев.

Максим Козицкий подчеркнул преимущества такой системы. В частности, он отметил, что после реализации проекта: