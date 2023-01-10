Чемодан – вокзал – Россия: ведущая 24 Канала не сдержала эмоций из-за поклонницы Путина

Во Львовской области СБУ задержала фанатку России, которая пыталась бежать в Польшу. Женщина поддерживала Владимира Путина и оправдывала российскую агрессию в Украине.

Для таких людей лучшим вариантом было бы покинуть Украину. Такое мнение высказала ведущая 24 Канала София Трощук.

Читайте также Сколько российских агентов и шпионов разоблачили в Украине с 24 февраля

43-летняя женщина, задержанная сотрудниками Службы безопасности, прибыла на Запад Украины из Никополя Днепропетровской области.

Жительница Никополя ждала российские войска

В ее соцсетях обнаружили сообщения, в которых она открыто поддерживала преступные действия российских военных. В частности, жительница Никополя распространяла тезисы о том, что оккупанты якобы "освобождают мирное население от нацистов".

Более того, женщина сама ожидала захватчиков. В частности, в личных сообщениях ей кто-то написал, что российские войска уже взяли Лисичанск, на что она ответила по-русски: "Ждем, скоро и к нам придут".

"Почему бы ей не поехать в какую-нибудь "русскую глубинку"?"

Женщина была задержана в момент, когда она на рейсовом автобусе пересекала пункт пропуска "Краковец". Комментируя эту информацию, ведущая 24 Канала отметила, что непонятно, почему изменница собралась именно в Польшу.

Если ей так нравится "русский мир", то почему бы не поехать в какую-нибудь "русскую глубинку" и не поселиться там? Пожалуйста, пересекла границу – и сиди там, наслаждайся всеми "благами", которые предлагает Россия,

– отметила Трощук.

Ведущая иронически предположила, что, вероятно, поклонница Путина просто перепутала автобусы и села на рейс в Польшу по ошибке.

"Видимо, она все-таки хотела через Беларусь – еще одну страну-агрессора – уехать в Россию", – добавила Трощук.

София Трощук отреагировала на задержание фанатки Путина: смотрите видео

Предательнице стоило бы пожить в оккупации

Или же, по словам ведущей, женщине стоило бы немного пожить на оккупированных территориях.

София Трощук Ведущая 24 Канала Если она так ждет российских военных, которые "скоро к ней придут", я бы рекомендовала ей поселиться в каком-то разрушенном городе, который сейчас находится во временной оккупации россиян. Пожить без света, газа и воды. Например, в Мариуполе.

Трощук добавила, что также изменнице стоило бы пожить с кадыровцами под боком, которые, мягко говоря, не очень хорошо относятся к гражданскому населению.

Женщина поддерживала оккупантов, несмотря на постоянные обстрелы Никополя

Вместо этого поклонница Путина почему-то переехала во Львовскую область. Трощук подчеркнула, что Запад Украины – это надежный тыл для тех городов и сел, которые сейчас борются за свою независимость вооруженным образом.

"Эту женщину во Львовськой области кто-то же приютил. Более того, государство предоставило ей выплаты как вынужденной переселенке", – отметила ведущая.

В то же время город Никополь, из которого приехала фанатка России, каждый день обстреливают россияне с территории Запорожской АЭС. Оккупанты убивают гражданских людей и уничтожают дома.

Я уверена, что у этой женщины в Никополе остались знакомые, друзья, а то и семья. И она, сидя на Западе Украины, пишет мерзость о том, что ждет "русский мир" и публикует картинки с Путиным и надписью: "Держись, родной. За тобой Россия",

– отметила Трощук.

"Вас никто не держит в Украине"

По словам телеведущей, всем таким поклонникам России лучше всего собрать свои вещи и перебазироваться на территорию страны-агрессора.

София Трощук Ведущая 24 Канала Я уже устала желать им чего-нибудь плохого. Пусть просто переедут в Россию, поживут там и делают, что хотят. Почему они, сидя в Украине, в независимом государстве, призывают сюда Россию? Езжайте, вас ведь никто здесь не держит. Я не знаю, каким путем, но уезжайте.

Трощук добавила, что женщине из Никополя уже объявили о подозрении. А суд уже избрал для нее меру пресечения – содержание под стражей.

Борьба с предателями Украины: коротко