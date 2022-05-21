Во Львовской общине газ из мусора превращают в электроэнергию

Сегодня на полигоне твердых бытовых отходов в селе Большие Грибовичи Львовской области заработала современная биогазовая электростанция. Она выкачивает газ из полигона и превращает его в электроэнергию.

Как отметил мэр Львова Андрей Садовый, благодаря этому решению полигон, который все воспринимали как проблему и угрозу, превратился в источник чистой энергии, сообщает 24 канал.

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Рекультивация полигона в селе

Проект, который будет приносить средства для города

Садовый рассказал, что установка биогазовой электростанции помогла комплексно решить вопрос обращения с отходами во Львове.

"Установка, которая начинает работать – пример, как, несмотря ни на что, работаем, создаем новые рабочие места и платим налоги. Также это улучшает экологию в регионе", – подчеркнул он.

Во Львовском городском совете отметили, что биогазовая электростанция построена в рамках совместного проекта НАК "Нефтегаз Украины" и компании "Clear Energy".

Отдельно стоит отметить людей, которые во время войны, во время очень нестабильной экономики отваживаются на новые проект и тем самым делают Украину сильнее,

– написал Садовый в своем телеграмм-канале.

По словам городского совета, продолжается техническая рекультивация: дегазация, сооружение системы очистки фильтрата и формирование тела полигона.

Экологическое и многофункциональное решение



38 гектаров мусорного полигона станут источником энергии для домохозяйств / Фото с телеграммы Андрея Садового

"Благодаря построенной здесь биогазовой электростанции 38 гектаров мусорного полигона, который выбрасывает миллионы кубометров вредного свалочного газа, станут источником энергии для окружающих домохозяйств. По нашим подсчетам, благодаря этому объекту в атмосферу не попадет более 2 миллионов раз 3 сильнее вредит климату, чем углекислый газ", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Ожидается, что работа биогазовой электростанции сможет производить более 800 тысяч кубов газа в год, а "зеленая" энергия будет обслуживать не менее 735 семей уже в ближайшее время.

Напомним, подписанный Садовым документ о финансировании проекта рекультивации полигона включал:

13-летний кредит ЕБРР в размере 20 миллионов долларов под гарантию города,

инвестиционный грант в размере до 10 миллионов евро от Восточноевропейского фонда энергоэффективности и окружающей среды ( E5P ), который не нужно возвращать,

льготный кредит в размере 5 миллионов евро от Фонда чистых технологий.

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