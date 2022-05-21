У Львівській громаді газ зі сміття перетворюють на електроенергію

Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, завдяки цьому рішенню полігон, який всі сприймали як проблему та загрозу, перетворився на джерело чистої енергії, повідомляє 24 канал.

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Рекультивація полігону у Великих Грибовичах

Проєкт, який приноситиме кошти для міста

Садовий розповів, що встановлення біогазової електростанції допомогло комплексно розв'язати питання поводження з відходами у Львові.

"Установка, яка починає працювати – приклад, як, незважаючи ні на що, працюємо, створюємо нові робочі місця та сплачуємо податки. Також це покращує екологію у регіоні", – підкреслив він.

У Львівській міській раді зазначили, що біогазова електростанція побудована в межах спільного проєкту НАК "Нафтогаз України" та компанії "Clear Energy".

Окремо варто відзначити людей, які у час війни, у час дуже нестабільної економіки відважуються на нові проєкт і тим самим роблять Україну сильнішою,

– написав Садовий у своєму телеграм-каналі.

Наразі, за словами міської ради, триває технічна рекультивація: дегазація, спорудження системи очистки фільтрату та формування тіла полігону.

Екологічне та багатофункціональне рішення



38 гектарів сміттєвого полігону стануть джерелом енергії для домогосподарств / Фото з телеграму Андрія Садового

"Завдяки побудованій тут біогазовій електростанції 38 гектарів сміттєвого полігону, який викидає мільйони кубометрів шкідливого звалищного газу, стануть джерелом енергії для навколишніх домогосподарств. За нашими підрахунками, завдяки цьому об’єкту в атмосферу не потрапить понад 2 мільйони метрів кубічних метану, який в 30 разів сильніше шкодить клімату, ніж вуглекислий газ", – зазначив голова правління НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.

Очікується, що робота біогазової електростанції зможе продукувати понад 800 тисяч кубів газу на рік, а "зелена" енергія обслуговуватиме щонайменше 735 сімей уже найближчим часом.

Нагадаємо підписаний Садовим документ про фінансування проєкту рекультивації полігону включав:

13-річний кредит ЄБРР в розмірі 20 мільйонів доларів під гарантію міста,

інвестиційний грант в розмірі до 10 мільйонів євро від Східноєвропейського фонду енергоефективності та довкілля (E5P), який повертати не потрібно,

пільговий кредит в розмірі 5 мільйонів євро від Фонду чистих технологій.

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