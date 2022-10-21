Масштабная тревога звучала почти по всей Украине: в Харькове и Запорожье – взрывы

Воздушная тревога была объявлена утром 21 октября во многих областях Украины. Людей просили идти в укрытие, а в Харькове раздавались взрывы.

Так, сирены начали раздаваться около 07:45. В телеграмм-каналах сообщалось об активности вражеской авиации. Предупреждали о вероятности запуска ракет. Однако после 08:20 в регионах "пошли" отбои.

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Правда, в 08.30 повторную воздушную тревогу объявили в нескольких областях. В частности, в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской. Через пол часа сообщили об окончательном отбое.

В Харькове – "прилеты"

После 8:00 сообщили о взрывах в Харькове. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по областному центру. Он призвал харьковчан оставаться в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов тоже сообщил о серии взрывов в Харькове. В телеграмм-канале "Оперативный ВСУ" добавили, что сообщают о запусках 4 ракет из Белгорода в направлении Харьковщины.

Впоследствии Терехов рассказал о "прилетах" по одному из предприятий Харькова. Предварительно попали в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушение. Синегубов добавил, что ранения получили 5 человек.

В Запорожье – взрывы

Ни в коем случае нельзя разглашать место "прилетов" до обнародования официальной информации. Также не следует публиковать в сети фото и видео взрывов.

Около 08.35 сообщили о звуках мощного взрыва в Запорожье. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал людей срочно идти к ближайшим к вам укрытиям и находиться там.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух подтвердил, что враг атакует ракетами Запорожье. Чиновник предупредил, что в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет. К ним нельзя подходить близко, трогать или фотографировать.

Где объявили тревогу

Киев и Киевская область,

Черниговская,

Полтавская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Харьковская,

Луганская,

Запорожская,

Николаевская,

Херсонская,

Винницкая,

Одесская область.

Предыдущие удары россиян и атака дронов

3а сутки 20 октября россияне нанесли 3 ракетных и 20 авиационных ударов. Также было совершено до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В частности, били в районах Тернов, Бахмута, Угледара и Камышевахи Донецкой области.

Кроме этого, враг в очередной раз нанес массированный удар с использованием иранских ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Из 20 беспилотников 15 сбили.

Напомним, взрывы в Харькове в прошлый раз слышали 18 октября – во время массированной атаки по Украине. Терехов сообщал, что за 5 минут было две серии взрывов. По его информации, под ударом находился район одного из промышленных предприятий города.

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