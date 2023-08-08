По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в России взлетел МиГ-31К

Во многих областях Украины вечером 8 августа объявляли воздушную тревогу. В России с аэродрома Саваслейка взлетал враждебный МиГ-31К.

Украинцев призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое воздушной тревоги.

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Воздушная тревога началась около 17:53. Затем она распространилась на всю территорию Украины.

Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Слет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги,

– отметили в Воздушных силах ВСУ.

Кроме того, людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео результаты работы ПВО. За это можно получить наказание. К слову, в Одессе задержали двух горе-"блоггеров", выложивших в сеть запрещенные кадры. Теперь за видеосъемку им грозит до 8 лет лишения свободы.

Серия отбоев началась в 18.30.

Следует доверять только информации из официальных источников. Враг атакует Украину не только ракетами и дронами, но и фейками. О ракетной угрозе в частности информируют Воздушные силы ВСУ в своем телеграмм-канале.