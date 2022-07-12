По всей Украине объявлена воздушная тревога: идите в укрытие
Во всех областях Украины местные власти объявили о воздушной тревоге. В это время людям советуют пройти в укрытие гражданской защиты.
Сирены сначала включили в Николаеве и Одессе – ориентировочно в 4 часа 12 июля. Со временем они с разницей в несколько минут начались во всех областях Украины.
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По всей Украине раздаются сирены
Сирены включили на:
- Востоке;
- Юге;
- Севере;
- Центре;
- на Западе.
Тревоги объявили на территории всей Украины
В целом сирены включили на территории всей Украины, кроме Херсона и Крыма. Ведь эту часть Украины временно оккупировала Россия.
Более того, еще со 2 апреля продолжается постоянная воздушная тревога в Луганской области.
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Кратко о последних тревогах в Украине
- Ночью на 11 июля во время воздушной тревоги о взрывах сообщили в Харькове, а затем в Николае.
- Утром 11 июля Одессу атаковали российские ракеты. Одну удалось сбить.
- Кроме того, взрывы раздавались 8 июля снова в Харькове.
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