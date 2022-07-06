Во всей Украине снова звучала воздушная тревога посреди ночи

Воздушная тревога была объявлена на территории Центральной, Восточной, Южной и Северной Украины. Впоследствии к ним добавилась и Западная.

Первой тревога началась уже традиционно в Одесской области, сообщает 24 канал. Там сирены включили ориентировочно в 02:36 6 июля, затем – в других областях с разницей в несколько минут.

Прошлой ночью Во время воздушной тревоги взрывы слышали в Харькове и Днепре

Во всех областях объявили о воздушной тревоге

Известно, что воздушная тревога объявлена:

в Центре Украины;

на Севере;

на Юге;

на Востоке.

Сирены впоследствии включили на Хмельнитчине, Буковине, Львовщине, Закарпатье, Прикарпатье, Тернопольщине, Ровенщине и Волыни.

Следует отметить, что нет возможности сообщать об угрозах ракетных ударов на территории Херсонской области и в Крыму, ведь эти земли временно оккупированы Россией.

На Луганщине воздушная тревога продолжается с 4 апреля – там постоянная угроза ракетных обстрелов.

Коротко об атаке на Украину 5 июля

5 июля ближе к 3 часам ночи, то есть ориентировочно в аналогичное время, во всех областях Украины объявили о воздушной тревоге. Она продолжалась почти до 5 утра.

Ориентировочно в 4 часа 5 июля люди сообщили о взрывах в Харькове, Днепре и Сумской области. В частности, тогда стало известно о 6 – 7 взрывах в Днепре и 4 в Шостке Сумской области. Кроме того, по информации днепровских телеграм-каналов, в пригороде начался пожар.

Впоследствии стало известно, что утром 5 июля враг массированно ударил по Николаеву. В городе возникло два мощных пожара.

Вечером 5 июля снова объявили о воздушной тревоге на всей территории страны. Взрывы раздались на Хмельнитчине. Впоследствии местные власти сообщили, что по городу запустили 4 ракеты. Одну – удалось сбить системе ПВО, три – попали на территорию одной из общин Хмельницкого района. Один человек ранен.

Владимир Зеленский прокомментировал действия России. В частности, президент Украины сказал, что Москва делает так, чтобы даже несколько дней без тревоги ощущались как террор. Зеленский напомнил людям: "У нее (речь о России – 24 канал) одна задача – забрать жизнь у народа. Запугать людей, чтобы даже несколько дней без воздушной тревоги уже ощущались как часть террора".

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